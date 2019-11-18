Настю Рыбку заподозрили в краже

Мобильник, две тысячи евро и личные вещи. С заявлением о пропаже такого набора к правоохранителям обратилась безработная петербуженка, рассказавшая, что ее обокрала Настя Рыбка во время совместного времяпрепровождения в апартаментах.

Правоохранители начали проверку Анастасии Вашукевич — она широко известна, как Настя Рыбка. Девушку проверяют на причастность к краже, сообщил сайт агентства «Москва».

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Безработная 34-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась к правоохранителям 17 ноября, в воскресенье. По словам заявительницы, она отдыхала в апартаментах, расположенных в башне «Око» в Москва-сити в компании Рыбки. Когда веселье закончилось, петербуженка обнаружила пропажу денег и личного имущества.

«Женщина попросила принять меры к Вашукевич, которая, по словам заявительницы, во время совместного отдыха в апартаментах башни „Око“ на Пресненской набережной похитила у нее две тысячи евро, мобильный телефон и личные вещи», — подтвердил источник в правоохранительных органах.

Проверка продолжается. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.