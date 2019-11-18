Настю Рыбку заподозрили в краже
Правоохранители начали проверку Анастасии Вашукевич — она широко известна, как Настя Рыбка. Девушку проверяют на причастность к краже, сообщил сайт агентства «Москва».
Женщины слишком выносят мозг. Депутат объяснил рост числа самоубийств у мужчинПодробнее
Безработная 34-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась к правоохранителям 17 ноября, в воскресенье. По словам заявительницы, она отдыхала в апартаментах, расположенных в башне «Око» в Москва-сити в компании Рыбки. Когда веселье закончилось, петербуженка обнаружила пропажу денег и личного имущества.
«Женщина попросила принять меры к Вашукевич, которая, по словам заявительницы, во время совместного отдыха в апартаментах башни „Око“ на Пресненской набережной похитила у нее две тысячи евро, мобильный телефон и личные вещи», — подтвердил источник в правоохранительных органах.
Проверка продолжается. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.