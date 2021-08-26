Настю Ивлееву поклонники сравнили с Жанной Агузаровой и Леди Гагой

Фанаты Анастасии Ивлеевой сравнили ее с Жанной Агузаровой и Леди Гагой. Поводом стала новая фотосессия блогерши.

«Я — самая разнополярная личность, которую я знаю», — подписала Ивлеева фотографии, которые выложила в Instagram.

Поклонники пришли восторг от нового эпатажного образа телеведущей. Многие провели параллели между Леди Гагой и Жанной Агузровой.

Многие отметили, что Ивлеева — люксовая версия Жанны Агузаровой.

Публикацию прокомментировали многие звезды. В комментариях отметились Карина Кросс, Ульяна Банана, Анастасия Самбурская, Наталья Рудова. Всем понравился образ, который воплотил фотограф Богдан Богданов.

Ранее Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей подтвердили слухи о своем разводе. Девушка рассказала, что отношения начали рушиться во время пандемии. Она уточнила, что ей тяжело справиться с собственничеством и осознать, что Элджей будет с кем-то другим. По мнению Ивлеевой, им необходимо отпустить друг друга. Элджей выразил свои чувство от развода в новой песне «Она тебя любит». В тексте говорится, что он больше не является пешкой бывшей жены, и попросил не следить за ним.