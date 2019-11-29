Настя Каменских сплагиатила образ Maruv для вечеринки
Певица Настя Каменских выбрала необычный образ для вечеринки модного бренда одежды. Многим она напомнила украинскую артистку Maruv. Фотография появилась в Instagram, сообщил сайт «Дни.ру».
Каменских надела воздушное черное платье из фатина, выполненное в готическом стиле. Из аксессуаров она выбрала длинные серьги с драгоценными камнями, а на шею — кружевной чокер. Главной деталью в своем наряде певица сделала полупрозрачную маску, закрывающую половину лица. Из волос музыкальная исполнительница сделала высокий пучок.
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Мнения фанатов разделились. Многие оставили восхищенные комментарии: «Роскошная! Как всегда, собственно!», «Бесконечно красивая!», «Очень эффектно!».
Однако другие поклонники заподозрили Каменских в плагиате. «Вот это закос под Maruv, конечно, знатный!», «Это же Maruv маска!» — писали они.