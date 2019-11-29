Настя Каменских сплагиатила образ Maruv для вечеринки

Каменских надела воздушное черное платье из фатина, выполненное в готическом стиле. Из аксессуаров она выбрала длинные серьги с драгоценными камнями, а на шею — кружевной чокер. Главной деталью в своем наряде певица сделала полупрозрачную маску, закрывающую половину лица. Из волос музыкальная исполнительница сделала высокий пучок.

Maruv признали лучшей певицей России. Но она украинка Подробнее

Мнения фанатов разделились. Многие оставили восхищенные комментарии: «Роскошная! Как всегда, собственно!», «Бесконечно красивая!», «Очень эффектно!».

Однако другие поклонники заподозрили Каменских в плагиате. «Вот это закос под Maruv, конечно, знатный!», «Это же Maruv маска!» — писали они.