Настя Ивлеева выпустила новое шоу

«З.Б.С.» — это «Звезды. Бабки. Ставки». Гостем первого выпуска стал певец Николай Басков. Суть шоу заключается в том, что ведущая и герой программы выполняют различные челленджи от зрителей за деньги. Автор заданий получает деньги в том случае, если гость отказывается его выполнять.

Российские звезды шоу-бизнеса уже прокомментировали новый проект Ивлеевой.

«Настя! Очень здорово получилось! Молодец! Всегда идешь вперед! Ну, а Николай Басков — лучший гость для горячего старта!» — написал Максим Галкин, юморист.