Настасья Самбурская рассказала о своем молодом человеке

По данным радиостанции «Комсомольская правда», актриса уточнила, что на новогодние праздники поедет со своим молодым человеком в Стамбул.

«Я его пока прячу, он у меня золотце», — поделилась она.

Также Самбурская пожаловалась на плохо сделанный ремонт. Она купила квартиру в 2016 году и ремонт шел там почти два года. Актриса объяснила, что все было сделано плохо и пришлось переделывать. В результате она заплатила еще одну стоимость квартиры.

«Все кривое, косое, все не так, как надо! У меня есть терраса, и вот дошло до того, что вода с нее стала затекать в квартиру. И это все я должна переделывать за свой счет, потому что ни одной бумажки, подтверждающей, что у меня с человеком были рабочие отношения, нет», — пояснила она.

Ранее актер Максим Виторган рассказал, что его сын от первого брака Даниил вернулся из армии. Его призвали в декабре прошлого года. Виторган пояснил, что у сына была возможность избежать призыва. Но Даниил принял решение пойти служить. По форме на фотографии видно, что молодой человек вернулся в звании ефрейтора военно-воздушных сил.