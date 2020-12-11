Модель плюс-сайз приклеила грудь на скотч и насмешила фанатов

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала бекстейдж откровенной фотосессии. На кадрах она показала одну хитрость, к которой прибегла ради хороших кадров, и этим развеселила подписчиков.

Ролик Грэм разместила на своей странице в Instagram. На кадрах 32-летняя модель позирует в полупрозрачном белье и черной меховой шубе с контрастным воротником. В какой-то момент она распахивает шубу и демонстрирует скотч, приклеенный к обнаженной груди для фиксации.

Подписчики знаменитости оценили в комментариях внешний вид модели и ее чувство юмора. «Это разоблачение — бесценно! Люди даже не подозревают, как много приспособлений используется для того, чтобы кадр вышел идеальным», «Ты такая забавная!», «Люблю тебя за искренность и реалистичность», писали пользователи соцсети под размещенным видео.

В январе 2020 года Эшли Грэм впервые стала матерью. Модель не скрывала свою беременность от поклонников и постоянно делилась с ними новостями. Эшли Грэм одна из самых известных моделей плюс-сайз, она появлялась в таких модных журналах, как Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и другие.