Наследство Куравлева оценили в более чем 100 миллионов рублей
Актер Леонид Куравлев составил завещание на многомиллионное наследство задолго до смерти
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев задолго до своей смерти составил завещание, сообщил kp.ru. Все имущество артиста, которое оценивается свыше чем в 100 миллионов рублей, достанется его детям.
Наследство актера будет поделено в равных долях между его 59-летней дочерью Екатериной и 44-летним сыном Василием.
У Куравлева осталась пятикомнатная квартира в доме на набережной с видом на Москву-реку и храм Христа Спасителя. Примерная стоимость такой жилплощади составляет 82 миллиона рублей. Также у артиста была дача за городом. Ее стоимость — около 10 миллионов рублей.
Старшая дочь Куравлева Екатерина в разводе с мужем, детей у нее нет. Ближайшее время она планирует жить в квартире артиста, куда переехала ранее, чтобы ухаживать за отцом. Младший сын артиста — бизнесмен. Вместе с супругой он воспитывает троих детей.
Друзья Куравлева рассказали изданию, что завещание артист составил давно.
Леонид Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни после продолжительной болезни. В январе его доставили в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, тесты были отрицательными. После госпитализации его направили в хоспис для паллиативной помощи. Прощание с народным артистом РСФСР прошло в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко в Москве. Траурное мероприятие по желанию семьи решили провести в закрытом формате.