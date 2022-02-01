Наследство Куравлева оценили в более чем 100 миллионов рублей

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев задолго до своей смерти составил завещание, сообщил kp.ru. Все имущество артиста, которое оценивается свыше чем в 100 миллионов рублей, достанется его детям.

Наследство актера будет поделено в равных долях между его 59-летней дочерью Екатериной и 44-летним сыном Василием.

У Куравлева осталась пятикомнатная квартира в доме на набережной с видом на Москву-реку и храм Христа Спасителя. Примерная стоимость такой жилплощади составляет 82 миллиона рублей. Также у артиста была дача за городом. Ее стоимость — около 10 миллионов рублей.

Старшая дочь Куравлева Екатерина в разводе с мужем, детей у нее нет. Ближайшее время она планирует жить в квартире артиста, куда переехала ранее, чтобы ухаживать за отцом. Младший сын артиста — бизнесмен. Вместе с супругой он воспитывает троих детей.

Друзья Куравлева рассказали изданию, что завещание артист составил давно.

Леонид Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни после продолжительной болезни. В январе его доставили в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, тесты были отрицательными. После госпитализации его направили в хоспис для паллиативной помощи. Прощание с народным артистом РСФСР прошло в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко в Москве. Траурное мероприятие по желанию семьи решили провести в закрытом формате.