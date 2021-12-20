Принадлежавшие легендарному футболисту Диего Марадоне вещи выставили на аукцион его наследники. На торги, прошедшие в прошлое воскресенье, было выставлено более 80 предметов. Автомобили и дома знаменитого спортсмена своего покупателя так и не нашли, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Télam.

Аукцион проводился онлайн. Только за первый час с молотка ушли 29 предметов на сумму 13 710 долларов. В общей сложности торги шли три часа.

Больше всего денег удалось выручить за картины. Самая дорогая из них была куплена за 2150 долларов. Футболки сборной Аргентины и клуба «Наполи» ушли с молотка за 1300 и 1500 долларов соответственно. Однако в них Марадона на поле не выходил.

Дом в Буэнос-Айресе стал самым дорогим лотом прошедших торгов. Его стартовая стоимость равнялась 900 тысячам долларов. Стартовая цена автомобиля BMW — 225 тысяч долларов. Продать эти лоты не удалось.

Все деньги, вырученные на аукционе, распределят между наследниками легендарного футболиста. Организаторы аукциона должны объявить о том, как поступят с нераспроданными лотами в понедельник.

Статую Марадоны установили в международном аэропорту Буэнос-Айреса. Статую изготовили с помощью 3D-принтера. Для создания образа скульпторы воспользовались фотографиями легендарного футболиста, сделанными во время чемпионата в Мексике в момент прослушивания им национального гимна.