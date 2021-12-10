Игре Бузовой на сцене МХАТа нашлось объяснение

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову пригласили во МХАТ имени Горького, чтобы в спектакле провести знакомые зрителю параллели. Об этом заявил RT бывший художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

В «Чудесном грузине» Бузова, по его словам, должны была сыграть «роль певички» и заставить зрителей задуматься о происходившем 120 лет назад.

«Когда вот такая певичка кабаре приезжала фактически на корпоратив к нефтяному магнату, который приглашал губернатора. И они пели, выступали, отмечали некий праздник. Знакомая ситуация?» — задал вопрос Бояков.

Новый глава МХАТа Владимир Кехман временно отменил спектакль «Чудесный грузин», сославшись на плохие продажи билетов на постановку в панедмию. Экс-худрук театра заявил, что хотел бы вернуть постановку с участием Бузовой на сцену. Свое увольнение Эдуард Бояков назвал «разводкой». Сначала Кехман обещал сохранить за ним пост худрука.