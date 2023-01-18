Знаменитости 18 января 2023, 08:57 «Наши пришли». Юморист Гальцев рассказал о розыгрыше с нацистской формой во Львове Юморист Гальцев рассказал о радостной реакции жительницы Львова на нацистскую форму РИА «Новости»

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Пожилая жительница Львова с радостью встретила артистов в нацистской форме, приняв их за «своих». Юморист Юрий Гальцев рассказал об этом актеру Вячеславу Манучарову в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Курьезный случай произошел во время съемок комедии «Гитлер капут!». Актер вместе с Юрием Стояновым решили не переодеваться и пообедать в ресторане в форме своих героев — Генриха Мюллера и Мартина Бормана. Ради шутки они вошли и громко заговорили по-немецки. Посетители замолчали, но потом узнали артистов и засмеялись.

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«Вдруг бабушка подходит и говорит, мол, слава богу, наши пришли. Такой вот эпизод», — сказал он.

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Юрий Гальцев съездил в военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге с концертом. Вместе с народным артистом Александр Розенбаумом, актером театра и кино Андреем Зибровым он спел песни, прочел стихи и пожелал пациентам выздоровления. Юморист рассказал Вячеславу Манучарову о встрече с раненым военнослужащим и его матерью, а также заявил, что юмор во время боевых действий уместен — он поддерживает.