Знаменитости 12 июля 2023, 09:19 «Наши актеры никогда не станут своими за границей». Актриса Якунина — о русофобских высказываниях Хаматовой Актриса Якунина: русофобские высказывания Хаматовой не сделали ее латвийской артисткой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские актеры не могут стать своими в другой стране. Такое заявление сделала народная артистка РФ Анна Якунина, говоря о русофобских высказываниях Чулпан Хаматовой, которая бежала в Латвию. Слова Якуниной привел сайт «Аргументы и факты».

«Наши актеры никогда не станут своими за границей. Ну что, стала Чулпан Хаматова латвийской актрисой? И вот теперь, говорят, она размышляет о возвращении в Россию», — поделилась Якунина.

Реклама

Артистка добавила, что не представляет, что Хаматова сможет сказать людям, если надумает вернуться, как будет смотреть в глаза после всего того, что она наговорила о стране.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала покинувшую Россию Чулпан Хаматову, которая поддержала снос советского памятника в Риге. При этом актриса сделала ряд антироссийских высказываний. Кудрявцева призналась, что после увиденного ей стало плохо.

Сама же Хаматова говорила, что ей предлагали вернуться в Россию и даже «восстановить репутацию», что бы это ни значило. Однако большинство россиян не хотят видеть актрису на родине. Журналист Сергей Соседов также посчитал, что многие уже стали равнодушны к судьбе уехавшей. К тому же, по мнению критика, способности артистки сильно преувеличили.