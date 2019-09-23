Нашел свою волчицу. Тарасов рассказал, почему ушел от Бузовой

Тарасов выложил в Instagram фото со своей новой беременной женой Анастасией Костенко, которая в прошлом году родила футболисту дочь Милану.

«Волк никогда не предаст свою волчицу ради доступной собаки. P. S. Иногда стоит пройти определенный и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу», — написал Тарасов в комментарии к фото.

Пользователи сразу же поняли связь между эти высказыванием спортсмена и его отношениями с Ольгой Бузовой. Многие ополчились на Тарасова.

«Ты что, Олю с собакой сравниваешь?», «За что он так ее унижает?!», «Бедный Бузеныш», «Ждем слезы от Бузовой», — комментировали пользователи.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов прожили в браке четыре года, пока певица не узнала об измене мужа. Для Бузовой предательство стало сильным ударом, а футболист довольно быстро женился на своей новой возлюбленной.