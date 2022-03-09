«Наша сила в сплоченности». Басков объяснил, почему ему небезразлична судьба Донбасса

Николай Басков заявил, что людям из Донбасса, которые восемь лет жили в страхе, сейчас нужна не только гуманитарная, но и психологическая помощь. Народный артист РФ рассказал, что он и его коллеги-музыканты готовы оказать им поддержку. Свою позицию он изложил, выступив на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с зампредами.

Басков рассказал, что его отец был военным и с детства расширял его кругозор в истории и политике.

«Я не только пою и преподаю. Меня всегда интересовало, что происходит в мире», — сказал он.

Басков заявил, что ему небезразлична судьба Донбасса, где у него много друзей. Кроме того, он знает музыкантов оттуда, которых поддерживал и приобретал их работы.

«Сейчас необходима не только гуманитарная помощь, но и психологическое и эмоционально положительное воздействие на этих людей. Они восемь лет жили в страхе и находились по подвалам», — сказал артист.

Басков заявил, что многие музыканты сегодня готовы поддержать жителей Донбасса. Важны любые сферы для помощи людям, которые столкнулись с этой бедой.

«Мы все готовы оказать психологическую и эмоциональную помощь, так как для людей очень важно состояние. Как сказал Юрий Абрамович [Башмет], музыка делает людей светлее и настраивает на позитив. Думаю, все сферы, которые возможны, должны быть задействованы для помощи жителям ДНР и ЛНР, вообще людям, которые покинули Украину в этот непростой момент и оказались в России», — заявил он.

Важно поддерживать Россию в ее стремлении защитить людей. Но сегодня россияне должны противостоять и информационным нападкам, отметил он.

«Россия должна понимать, что наша сила сейчас в единстве и сплоченности. Потому что, помимо спецоперации, которая происходит в Украине, на нас идет информационная атака», — сказал Басков.

Сегодня на многих россиян идет сильная эмоциональная и психологическая атака, по его словам. Певец заявил, что сам уже дважды испытал это на себе.

«Первую атаку я испытал, когда то же самое хотели сделать с Белоруссией год назад. Я был в Белоруссии и поддерживал Александра Григорьевича Лукашенко в той ситуации, я столкнулся тогда с атакой, которая была спланирована», — рассказал артист.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Баскова за его выступление.

«Спасибо большое вам за добрые дела и то, что вы с нами. Очень важные даже не слова, а чувства, которые вы передаете», — сказал Воробьев.