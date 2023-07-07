07 июля 2023, 05:02
«Наша лебединая песня». Рок-группа Eagles завершит карьеру прощальным туром
Американская рок-группа Eagles проведет прощальное турне The Long Goodbye
Американская рок-группа Eagles сообщила о проведении прощального турне, которое будет называться The Long Goodbye. Информация об этом появилась на официальном сайте музыкального коллектива.
«Это наша лебединая песня, но музыка продолжается и продолжается», — сообщили музыканты в анонсе.
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Участники музыкального коллектива считают, что их путь продлился намного дольше, чем кто-либо из них когда-то воображал.
В сообщении отмечается, что официальное прощальное турне находится сейчас на стадии планирования. Рокеры хотят дать всем своим поклонникам возможность увидеть и услышать группу в этом последнем туре.
Концерт прощального тура Элтона Джона и последний в Великобритании прошел на музыкальном фестивале Гластонбери в конце июня. Завершилось выступление знаменитой песней Rocket Man, а также фейерверком и рекордными сборами. В программу концерта вошли также Don’t Go Breaking My Heart, Your Song и песня Джорджа Майкла Don’t Let the Sun Go Down on Me.
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