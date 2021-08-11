Народный артист Владимир Ильин рассказал о жизни при монастыре

Народный артист Владимир Ильин рассказал «Экспресс-газете», редко появляется на сцене и на экранах. Славу актеру заменила вера.

Актер много снимался и игра на сцене раньше. Работал Театре Маяковского много лет, в 1999 году получил звание народного артиста России. Однако сейчас актер не появляется на экране. Он выбрал спокойную жизнь в Истринском районе рядом с Ново-Иерусалимским монастырем.

«Я живу в деревне в Истринском районе Подмосковья. Рядом с Ново-Иерусалимским монастырем — местом спасения. <...> В основном работаю в монастыре. Дома рисую, вырезаю из дерева, читаю», — рассказал Ильин.

Единственное, чего ему не хватает — разговоров с умными людьми, признался актер. По соседству с ним живет его коллега Александр Феклистов, однако часто уезжает на съемки — тогда Ильин тоскует по общению.

73-летний актер не появляется на светских мероприятиях и не ходит на телешоу, хотя его и зовут, написали Дни.ру.

«Жена не пускает. В последнее время телевизионщики нас обманывали, и не хочется иметь с ними дело», — признался Ильин.