Знаменитости 18 марта 2024, 14:45 Народный артист Винокур: «Уйти и остаться» был лучшим тостом худрука Ширвиндта

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Владимир Винокур, народный артист РСФСР, поделился воспоминаниями о художественном руководителе Московского театра сатиры Александре Ширвиндте, который скончался на 90-м году жизни 15 марта. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Самый лучший тост его был — „Уйти и остаться“. Вот то, что он и сделал. Он ушел, но остался», — рассказал Винокур.

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Он также поведал, как восприняли трагическую новость зрители на его концерте в Самаре. Все встали и аплодировали, отметил артист.