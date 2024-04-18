Знаменитости 18 апреля 2024, 11:32 Народный артист Стоянов: у меня есть некоторое сходство с Брежневым

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Народный артист России Юрий Стоянов в беседе с журналистами ИА НСН рассказал, как он готовился к роли Леонида Брежнева в сериале «Игры» режиссера Евгения Стычкина.

По словам актера, он имеет небольшие сходства с генсеком ЦК компартии СССР, поэтому и прибегать к гриму особо не пришлось. Гримеры лишь наклеили ему брови и прицепили парик.

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«Не надо забывать, что это Брежнев 1979-го года, ему оставалось очень мало жить. <…> Мне важно было показать человеческий портрет в определенное время для него и для страны», — сказал артист.

В заключении он добавил, что со Стычкиным ему работалось легко и весело, и съемки проходили в радость.