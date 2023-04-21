Знаменитости 21 апреля 2023, 14:16 Народный артист Сергей Мигицко рассказал об участии в новом спектакле «Я ненавижу Гамлета» Актер Мигицко: сейчас я попал в совершенно новые для себя условия

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В преддверии юбилея народный артист России Сергей Мигицко сыграл роль в спектакле «Я ненавижу Гамлета», премьера которого состоялась в Театре музкомедии. О том, почему для артиста этот опыт стал необычным, написал «Петербургский дневник».

По словам Мигицко, ранее он никогда не работал в музыкальном театре. Для него в новинку тот факт, что на сцене одновременно могут находиться больше 30 человек.

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«И хотя у меня большой опыт встреч с режиссерами, сейчас я попал в совершенно новые для себя условия. Другие принципы игры, новые партнеры, огромное количество народа», — рассказал артист.

При это он добавил, что трудности его только закаляют, ведь родиться что-то интересное и заманчивое может только благодаря непростому труду.