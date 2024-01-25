25 января 2024, 12:05
Народный артист России Бикташев скончался в возрасте 84 лет
Министерство культуры Саратовской области сообщило о смерти народного артиста России, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Евгения Бикташева. Об этом написала «Свободная пресса».
Бикташев ушел из жизни на 85-м году. Прощание с артистом пройдет в четверг, 25 января, в Саратове.
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В сообщении Министерства культуры говорится, что Евгений Бикташев был вдохновителем Саратовской областной концертной организации «Поволжье», он преданно служил российской культуре.
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