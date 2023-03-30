Знаменитости 30 марта 2023, 19:01 Народный артист России Андрей Соколов рассказал об уроке, который преподнес ему Олег Табаков

Читать 360tv в

Советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог Олег Табаков в свое время преподнес очень важный урок актеру Андрею Соколову. О памятном воспоминании народный артист РФ рассказал в беседе с aif.ru.

По словам актера, на съемках фильма «Раз, два — горе не беда!» он сильно переживал из-за задержек начала кинопроцесса. Табаков его успокоил и сказал, что умение ждать является самым важным навыком в кино.

Реклама

Как сообщил сайт «Политика сегодня», слова опытного коллеги Соколов запомнил на всю жизнь.