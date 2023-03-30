30 марта 2023, 19:01
Народный артист России Андрей Соколов рассказал об уроке, который преподнес ему Олег Табаков
Советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог Олег Табаков в свое время преподнес очень важный урок актеру Андрею Соколову. О памятном воспоминании народный артист РФ рассказал в беседе с aif.ru.
По словам актера, на съемках фильма «Раз, два — горе не беда!» он сильно переживал из-за задержек начала кинопроцесса. Табаков его успокоил и сказал, что умение ждать является самым важным навыком в кино.
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Как сообщил сайт «Политика сегодня», слова опытного коллеги Соколов запомнил на всю жизнь.
Кино
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