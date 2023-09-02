Эксклюзив 02 сентября 2023, 16:55 Народную артистку Ахеджакову проверят на дискредитацию армии ТАСС: МВД проверит артистку Ахеджакову за выход на сцену с флагом Украины РИА «Новости»

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Московский главк МВД начал проверку народной артистки Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что после проверки ведомство примет решение о заведении дела, которое предусматривает штраф или административный арест.

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Обращение с просьбой провести проверку в отношении Ахеджаковой в МВД написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В беседе с «360» он заявил, что причиной обращения стал выход артистки России на сцену немецкого театра с флагом Украины после спектакля. По мнению Бородина, так Ахеджакова выразила симпатию и поддержку недружественной стране.

«До этого мы писали ряд обращений, но они никакого толка не дали. В этот раз хотим дойти до конца. Будем держать материал на своем контроле. Посмотрим, какая пройдет проверка, но, если Ахеджакова снова уйдет от ответственности, будем обжаловать все решения», — пообещал Бородин.

Он подчеркнул, что в этот раз артистке не удастся уйти от административной ответственности и она ответит по всей строгости закона.

Официального подтверждения о начале проверке Лии Ахеджаковой столичная полиция пока не дала.

Весной Виталий Бородин обращался в Генеральную прокуратуру с предложением проверить Лию Ахеджакову по статье о государственной измене и внести ее в реестр иностранных агентов после спорных заявлений артистки.