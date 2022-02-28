Народной артистке РФ Татьяне Васильевой исполнилось 75 лет

Народная артистка России, актриса театра и кино Татьяна Васильева сегодня, 28 февраля, празднует свой день рождения. Ей исполнилось 75 лет. Об этом сообщил ОТР.

Васильева наиболее известна по ролям в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Дуэнья», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть». Она сыграла в более чем 90 фильмах и сериалах.

Звания народной артистки она удостоилась в 1992 году. В 2013 году Васильевой присудили орден Почета.