Знаменитости 14 февраля 2023, 14:03 Народного артиста России Бориса Щербакова выписали из больницы

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Народного артиста России Бориса Щербакова выписали из больницы. В разговоре с телеканалом «Звезда» артист признался, что готов вернуться на сцену.

«В бой. Я уже договорился. Вчера уже записал одну передачу, позавчера — еще одну», — сообщил он.

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Актер попал в медучреждение в начале февраля с обострением бронхита. СМИ писали, что скорая помощь увезла Щербакова в Боткинскую больницу прямо с репетиции.

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