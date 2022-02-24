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    24 февраля 2022, 14:59

    Народного артиста Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище

    Народного артиста Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище

    Оксана Кириллова

    Народного артиста Российской Федерации Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщило РИА «Новости». Актер умер от коронавируса 18 февраля. Ему было 72 года.

    Народного артиста Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище

    Невзорова похоронили неподалеку от могил актера Бориса Клюева, писателя Эдуарда Успенского и актрисы Нины Руслановой. Проститься с артистом пришли друзья — Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Алексей Дубровский, Юрий Соломин, Валерий Афанасьев и другие.

    В 1975–1982 годы Невзоров служил в Московском Новом Драматическом театре, затем присоединился к труппе Театра имени Моссовета (1984–1986 годы), но затем снова вернулся в Московский Новый Драматический театр.

    С 1993-го по 2005 год служил в Московском драматическом театре имени Станиславского.

    Наибольшую известность Борису Невзрову принесли фильмы «Россия молодая», «Без особого риска», сериалы «Каменская», «Дальнобойщики», «Простые истины».

    В 1997 году Невзоров получил звание Заслуженного артиста Российской Федерации, в 2011 году — Народного артиста.

    В 2019 году, в 70 лет, актер в третий раз стал отцом. Возлюбленная звезды, 45-летняя Елена Хрипунова, родила артисту дочь. Ее назвали в честь убитой жены Невзорова.