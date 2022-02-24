Народного артиста Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста Российской Федерации Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщило РИА «Новости». Актер умер от коронавируса 18 февраля. Ему было 72 года.

Невзорова похоронили неподалеку от могил актера Бориса Клюева, писателя Эдуарда Успенского и актрисы Нины Руслановой. Проститься с артистом пришли друзья — Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Алексей Дубровский, Юрий Соломин, Валерий Афанасьев и другие.

В 1975–1982 годы Невзоров служил в Московском Новом Драматическом театре, затем присоединился к труппе Театра имени Моссовета (1984–1986 годы), но затем снова вернулся в Московский Новый Драматический театр.

С 1993-го по 2005 год служил в Московском драматическом театре имени Станиславского.

Наибольшую известность Борису Невзрову принесли фильмы «Россия молодая», «Без особого риска», сериалы «Каменская», «Дальнобойщики», «Простые истины».

В 1997 году Невзоров получил звание Заслуженного артиста Российской Федерации, в 2011 году — Народного артиста.

В 2019 году, в 70 лет, актер в третий раз стал отцом. Возлюбленная звезды, 45-летняя Елена Хрипунова, родила артисту дочь. Ее назвали в честь убитой жены Невзорова.