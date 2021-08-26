Народная артистка России Екатерина Васильева стала монахиней

Советская и российская актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила актриса и ведущая Мария Шукшина в своем Telegram-канале.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын — священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления», — написала Шукшина.

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве. Окончила ВГИК, с 1967 по 1970 год работала в труппе Театра имени Ермоловой. После Васильева перешла работать в «Современник», где выступала до 1973 года, заем устроилась в МХАТ, на сцене которого играла около 15 лет. Актрисе в 1986 году присвоили почетное звание «Народная артистка РСФСР».

Актриса снялась более чем в 200 фильмах. Самые известные картины с ее участием — «Чародеи», «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Бумбараш».

Свою карьеру актрисы она приостановила в 1993 году, когда стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. Однако через три года вернулась в кинематограф, чтобы сыграть в телесериалах «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро». После того как актриса пришла к вере, она особенно внимательно стала относиться к выбору ролей и спрашивает разрешения у духовного отца.