Народная артистка Людмила Хитяева попала в больницу

Стало известно о госпитализации народной артистки Людмилы Хитяевой. По предварительным данным, у нее зафиксировали травму головы, сообщил ТАСС.

Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина подтвердила, что актриса попала в больницу, но не смогла объяснить, что именно с ней произошло.

«Мы собирались с цветами, фруктами поехать ее проведать, вот не получилось», — рассказала она.

Бывший муж Хитяевой Валерий Леонтьев уточнил, что состояние актрисы не является опасным для жизни.

«Вроде обошлось, синяк, сильно разбила лицо. Она там не хочет оставаться», — рассказал он.

Другие знакомые артистки добавили, что она споткнулась дома и упала.

Хитяева родилась 15 августа 1930 года в Нижнем Новгороде. Она играла в Горьковском театре драмы имени М. Горького и снялась в десятках фильмов. Самые известные роли актриса исполнила в проектах «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Финист — Ясный сокол».