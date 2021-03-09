Собчак рассказала, как на нее действуют наркотики

Телеведущая Ксения Собчак в интервью с актером Юрием Колокольниковым обсуждала его негативный опыт общения с наркотическими веществами. Он признался, что это «не мое» и сообщил, что не любит прибегать к этому виду допинга.

В ответ Ксения Собчак рассказала, что ей совершенно нельзя курить травку.

«Мне нельзя курить траву, у меня начинается паранойя. Мне реально начинает казаться, что за мной кто-то следит и все такое», — рассказала телеведущая.

В ответ Колокольников признался, что довольно много пьет.

«Я вдруг понял, что я алкоголик. Но такой, рабочий», — пошутил актер.

Ксения Собчак летом 2020 года оказалась в эпицентре скандала, когда пренебрежительно отозвалась о заявлении певца Стаса Костюшко, признавшегося, что его изнасиловал мужчина, когда ему было восемь лет. Рэпер Тимати назвал ее животным, которое только и может, что «глумиться над чужим горем».