Наркоман попытался пробраться в дом Кайли Дженнер

Молодой человек смог пробрался на охраняемую территорию и добрался до самого особняка звезды. Затем он начал агрессивно стучать и требовать встречи с Кайли, однако модели на тот момент не было дома. На шум пришли охранники, которые вывели дебошира за пределы территории и передали правоохранителям.

Кайли Джаннер рассказала, что мужчина подписан на нее и остальных членов семьи. Она переживает, что поклонник может снова попытаться прийти в ее дом. Внутри могут оказаться родственники звезды и годовалая дочь Сторми.

Дебошира арестовали за вторжение на территорию частной собственности, а также за ввоз контрабанды в тюрьму. У него при себе нашли трубку для курения наркотиков. Молодому человеку запретили приближаться к дому и автомобилю звезды ближе чем на 91 метр.