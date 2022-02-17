17 февраля 2022, 19:50
Нарколог Шуров объяснил частые алкоголизм и наркоманию у знаменитостей
Нарколог Василий Шуров рассказал, почему знаменитости часто страдают от алкогольной и наркотической зависимостей. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».
По его словам, алкоголь и запрещенные вещества для многих работают как допинг, который помогает выдержать плотный график. Также они часто используются как средство улучшения навыков коммуникации. Знаменитостей регулярно приглашают на мероприятия, где есть алкоголь, и те не всегда могут отказать.
Он привел в пример некоторых звезд, у которых, по его словам, есть проблемы с алкоголем.
«Рассказывают гримеры, что позволяют себе появляться на публике в нетрезвом виде. Срывают концерты», — заключил Шуров.