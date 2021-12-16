Нарколог Шуров раскритиковал актера Бена Аффлека за оправдание алкоголизма

Нарколог и психотерапевт Василий Шуров в разговоре с Life раскритиковал актера Бена Аффлека за то, как он оправдывает свой алкоголизм. Аффлек ранее заявил, что начал пить из-за неудачного брака с Дженнифер Гарнер.

«Я думал: я не могу уйти из-за детей, но я несчастен, что мне делать? Я выпивал бутылку виски и засыпал на диване. Это оказалось не лучшим решением», — рассказал Аффлек в интервью.

По словам Шурова, такие оправдания — типичное поведение зависимых и при этом слабохарактерных людей.

«Это психология зависимых людей. Конечно, они свои внутренние потребности должны найти во внешних причинах: начальник плохой, жена глупая, развод. Это в рамках психологии. У нас очень много людей разводятся, например, но не все позволяют себе такое поведение, тем более будучи медийными личностями», — сказал специалист.

Он добавил, что в таких ситуациях люди начинают пить не потому что это единственный выход, а потому что это самый простой способ уйти от проблем.

«Бывает, что при определенных жизненных обстоятельствах усиливается потребность, а так как человек зависимый, он не привык свое эмоциональное состояние терпеть, выравнивать, он, конечно, берется за самое простое — начинает употреблять», — заключил Шуров.