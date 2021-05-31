Нарколог прокомментировал поведение Бузовой на фестивале в Волгограде

Нарколог и психиатр Алексей Казанцев прокомментировал странное поведение певицы Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason в Волгограде. Как считает врач, девушка могла находиться в состоянии «легкого алкогольного опьянения», написал сайт NEWS.ru.

«Создается впечатление, что она, возможно, находится в состоянии легкого алкогольного опьянения. Она все-таки танцует, держится на ногах, ходит на высоких каблуках и не падает, — обратил внимание Казанцев.

По мнению специалиста, вызывающее поведение Бузовой не обусловлено влиянием каких-либо запрещенных веществ. Он уверен, что наркотический эффект проявляется совсем по-другому.

На опубликованных в Сети роликах с фестиваля видно, что Бузову держит на руках мужчина из ее команды. Вместе с коллегой они предпринимали несколько попыток унести ее за кулисы, но Ольга упиралась и говорила, что исполнила еще не все песни. Также певица показывала зрителям неприличные жесты и выкрикивала странные заявления. Например, она отметила, что не скрывает свой возраст — 35 лет. Еще артистка назвала себя «дурой».