Нарколог: дочь Ефремова выберет пьющего мужчину

Он считает, что несмотря на нынешнее отвращении девушки к пьющим людям, в дальнейшем ситуация изменится, так как дети родителей-алкоголиков следуют определенной модели поведения.

«Например, если у барышни пьющий отец, то она, скорее всего, выберет супруга, который будет злоупотреблять алкоголем», — рассказал Гончаров и пояснил, что это происходит бессознательно.

Ранее стало известно, что если бы Ефремов признал вину и раскаялся, он смог бы выйти на свободу уже через 1,5-2 года. В этом уверен бывший судья Александр Меликов, который специализируется на делах, связанных с ДТП. Сразу после аварии актер на всю страну покаялся и признал вину, однако потом в дело вступил адвокат и, видимо, пообещал оправдательный договор.

По мнению Меликова, версии «об инопланетянах» и другие сверхъестественные объяснения случившегося не помогут Ефремову, а наоборот, усугубят его положение. Ему могут назначить десять лет в колонии со слабой надежной на досрочное освобождение через пять лет.