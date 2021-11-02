Читателей Daily Mail насмешил наряд Брижит Макрон

Одежда жены президента Франции Брижит Макрон на саммите «Большой двадцатки» (G20) вызвала смешанную реакцию. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Женщина надела на мероприятие черную плиссированную юбку длины миди и синюю шелковую блузку с карманами. Кроме того, она дополнила свой наряд лакированными туфлями, сумкой и очками. Многие люди не оценили ее костюм. Кто-то посоветовал нанять жене президента стилиста. Один человек написал, что ее одежда похожа на занавески.

«Моя жена покупает занавески, которые выглядят лучше», — написали в Сети.