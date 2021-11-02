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    02 ноября 2021, 01:03

    Читателей Daily Mail насмешил наряд Брижит Макрон

    Одежду Брижит Макрон на G20 сравнили с занавесками

    Арина Бобкова

    Одежда жены президента Франции Брижит Макрон на саммите «Большой двадцатки» (G20) вызвала смешанную реакцию. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    Читателей Daily Mail насмешил наряд Брижит Макрон

    Женщина надела на мероприятие черную плиссированную юбку длины миди и синюю шелковую блузку с карманами. Кроме того, она дополнила свой наряд лакированными туфлями, сумкой и очками. Многие люди не оценили ее костюм. Кто-то посоветовал нанять жене президента стилиста. Один человек написал, что ее одежда похожа на занавески.

    «Моя жена покупает занавески, которые выглядят лучше», — написали в Сети.