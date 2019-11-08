Наргиз выпустила первый трек без Фадеева

Композитор Сергей Кленских стал автором нового трека под названием «Войди». По словам Наргиз, песня войдет в новый альбом, который она записывает после громкого ухода из лейбла Максима Фадеева MALFA.

Певица поблагодарила свою команду, музыкантов и слушателей.

«Моя бесконечная благодарность моей сплочённой команде. Моим музыкантам и всем тем, кто принимал и принимает непосредственное участие в нашем новом — увлекательном, творческом путешествии. Ну и конечно же вам, моим неизменным слушателям и поклонникам, низкий поклон и преданная любовь», — написала Наргиз.

Фадеев назвал Наргиз караоке-певицей Подробнее

Ранее продюсер Максим Фадеев назвал Наргиз караоке-певицей. По его словам, лейбл МАLFА потерял за последние пять лет 16 миллионов рублей на певице Наргиз Закировой, с которой он не хотел работать с из-за ее возраста и эпатажного образа.