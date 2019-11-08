  • Наргиз выпустила первый трек без Фадеева

    08 ноября 2019, 14:11

    Ольга Ситникова

    Певица Наргиз выпустила новый трек из первого альбома, выпущенного без помощи Максима Фадеева, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Instagram звезды.

    Композитор Сергей Кленских стал автором нового трека под названием «Войди». По словам Наргиз, песня войдет в новый альбом, который она записывает после громкого ухода из лейбла Максима Фадеева MALFA.

    Певица поблагодарила свою команду, музыкантов и слушателей.

    «Моя бесконечная благодарность моей сплочённой команде. Моим музыкантам и всем тем, кто принимал и принимает непосредственное участие в нашем новом — увлекательном, творческом путешествии. Ну и конечно же вам, моим неизменным слушателям и поклонникам, низкий поклон и преданная любовь», — написала Наргиз.

    Фадеев назвал Наргиз караоке-певицей

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