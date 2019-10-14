Наргиз уволила звукорежиссера из-за хамского поведения

Наргиз опубликовала в соцсети Facebook пост, в котором рассказала о конфликте с Владимиром Губатовым. Однако позже удалила публикацию. Скриншоты поста опубликовало издание Super. Губатов — известный мастер по звуку в стране, он работал со Скриптонитом, Владимиром Пресняковым, Дмитрием Маликовым, Сосо Павлиашвили и другими звездами.

Звукорежиссер сотрудничал с Наргиз на протяжении двух лет. Артистка рассказала, что звукорежиссер находился на «особых условиях». По ее словам, ежемесячно мастеру по звуку платили сто тысяч рублей, вне зависимости от наличия у певицы концертов в текущем месяце.

Однако Наргиз решила не соблюдать это условие после того, как узнала, что Губатов ведет себя по хамски с другими участниками коллектива, сообщил сайт «Царьград». Певица назвала звукорежиссера прекрасным специалистом в своем деле, однако отметила, что у него громадные проблемы с человеческим фактором, что и стало причиной увольнения.