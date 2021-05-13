Наргиз решила судиться с Соседовым и Кушанашвили

Финалистка шоу «Голос» Наргиз Закирова намерена судиться с журналистом Отаром Кушанашвили и музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Об этом она сообщила в Instagram.

По ее словам, последние семь лет жизни исполнительницы в России с ней постоянно «воюют» мужчины. Среди них встречаются представители разных слоев общества, в том числе бизнесмены и продюсеры.

«„Мужики“ всех профессий, цветов и конфессий, одним словом. Ну, а пуще всех тужатся те, кто в глаза меня ни разу не видел!» — негодовала Наргиз.

Мужчины видят в ней «вселенскую опасность» и не стесняются обращаться за помощью к «авторитетным олигархам при местной власти», чтобы ей насолить, добавила Наргиз.

По словам женщины, к таким людям относятся Соседов и Кушанашвили. По мнению певицы, последнему заплатили за критику в ее адрес. Однако Наргиз не собирается мириться с этой ситуацией. Артистка пообещала обращаться в суд намного чаще.

«С помощью моей команды юристов и правоохранительных органов страны уголовные дела будут возбуждаться по каждому случаю клеветы, порочащей мою честь и достоинство!» — заявила Закирова.

Какие именно высказывания Соседова и Кушанашвили разгневали исполнительницу, она не уточнила, отметило РИА ФАН.