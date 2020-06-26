Наргиз поделилась своими чувствами при работе с Дробышем

Все эти чувства певица испытывает благодаря своему новому продюсеру Виктору Дробышу. Он помогает ей приблизиться к поклонникам.

«Как бы цинично это не звучало по отношению к сложившейся ситуации с пандемией, я чувствую себя окрыленной, наполненной жизненной энергией, желанной и любимой. Благодаря моему продюсеру Виктору Дробышу и его безупречной команде лейбла, я становлюсь к вам ближе», — заявила Наргиз.

Практически каждый день у нее занят эфирами, интервью и многими другими творческими проектами. В рамках них певица исполняет свои композиции и рассказывает о себе.

Наргиз окружена замечательными, талантливыми, профессиональными и порядочными людьми, призналась она. Певица убеждена, что все самое увлекательное в ее жизни только начинается.

Музыкальная исполнительница готовит для фанатов «самые неожиданные и восхитительные сюрпризы».

Наргиз и Дробыш объявили о сотрудничестве после того, как певица покинула лейбл MALFA продюсера Максима Фадеева.