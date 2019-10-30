Наргиз объяснила мат и отказалась извиняться за «пьяный» концерт в Уссурийске

Певицу Наргиз обвинили в непотребном поведении на выступлении в Уссурийске — в матерщине и распитии спиртного. Извиняться за это она наотрез отказалась и заявила, что у нее «рок-н-ролл творится на сцене».

Наргиз рассказала радиостанции «Говорит Москва», что ее тур, в рамках которого состоялся и концерт в Уссурийске, прошел отлично. Она сама не ожидала, что все будет настолько хорошо. А все обвинения в ее адрес — это вбросы.

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«Извиняться надо, если бы кто-то что-то совершил такое вот ужасное страшное. Я неприлежная, нехорошая. У меня рок-н-ролл творится на сцене. Мне извиняться не за что», — заявила певица.

Собеседница добавила, что программа у нее 18+, а мат есть только в двух композициях. Наргиз уверена, что из песни слов не выкинешь.

Пиарщик артистки Ольга Рогова повторила во время беседы с «360», что на концерте в Уссурийске «никакой жести не было».

Выступление Наргиз в Уссурийске прошло на сцене местного Дома офицеров. Некоторые зрители заявили, что она якобы вышла на сцену с бутылкой крепкого алкоголя, жаловалась на свою непростую жизнь и пела «какой-то рок с матами».