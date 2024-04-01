Знаменитости 01 апреля 2024, 01:17 «Напуганы». Киркоров — о реакции своих детей на теракт в «Крокусе» Киркоров: мои дети испугались, узнав из телевизора о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров признался, что его дети были напуганы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

«Дети напуганы, потому что все смотрят телевизор. Наверное, это дает закалку и иммунитет, потому что в наше время надо быть готовым ко всему. Быть во всеоружии, но не ожесточиться», — заявил Киркоров.

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Певец признался, что до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Он сам не раз выступал на этой концертной площадке.

Артист также выразил глубочайшие соболезнования всем пострадавшим в этой трагедии, добавив, что это могло случиться с каждым из нас.

Его коллега Сергей Лазарев рассказал, что после трагедии в Красногорске связался с организаторами своих концертов. Он попросил их увеличить количество охранников, чтобы обеспечить большую безопасность на своих шоу.

Ранее Лазарев призвал не превращать помощь пострадавшим в некое соревнование, «кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает».