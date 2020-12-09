«Напились в зюзю»: актер Мадянов рассказал, как наряжался в Деда Мороза

Он признался, что в фильмах не исполнял роль Деда Мороза, однако была попытка сыграть волшебника перед детьми.

«Напились в зюзю со Снегурочкой и никуда не поехали. Причем Снегурочка была инициатором», — посмеялся мужчина.

Мадянов пояснил, что после выпитого спиртного их компании было не до детей, которые ждали волшебника. Артист отметил, что его «миновала чаша сия» и массовиком-затейником он не был.

Актер рассказал, что в настоящий момент находится на съемках в Геленджике. В непростой период у него есть работа, однако с театром дела обстоят хуже. Он выразил надежду, что артисты выберутся из нынешней нелегкой ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что число аниматоров, желающих сыграть Деда Мороза и Снегурочку, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Средний возраст актеров ощутимо уменьшился. Есть даже несколько десятков резюме от молодых людей 14-15 лет.