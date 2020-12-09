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    09 декабря 2020, 14:27

    «Напились в зюзю»: актер Мадянов рассказал, как наряжался в Деда Мороза

    Полина Петрова

    Заслуженный артист РФ Роман Мадянов в беседе с РИА ФАН поделился воспоминанием о том, как однажды он переоделся в костюм Деда Мороза, чтобы заработать денег.
    «Напились в зюзю»: актер Мадянов рассказал, как наряжался в Деда Мороза

    Он признался, что в фильмах не исполнял роль Деда Мороза, однако была попытка сыграть волшебника перед детьми.

    «Напились в зюзю со Снегурочкой и никуда не поехали. Причем Снегурочка была инициатором», — посмеялся мужчина.

    Мадянов пояснил, что после выпитого спиртного их компании было не до детей, которые ждали волшебника. Артист отметил, что его «миновала чаша сия» и массовиком-затейником он не был.

    Актер рассказал, что в настоящий момент находится на съемках в Геленджике. В непростой период у него есть работа, однако с театром дела обстоят хуже. Он выразил надежду, что артисты выберутся из нынешней нелегкой ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса.

    Ранее сообщалось, что число аниматоров, желающих сыграть Деда Мороза и Снегурочку, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Средний возраст актеров ощутимо уменьшился. Есть даже несколько десятков резюме от молодых людей 14-15 лет.