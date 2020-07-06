Наоми Кэмпбелл снялась голой в метро

В своем Instagram-аккаунте Наоми Кэмпбелл опубликовала серию снимков, на которых позирует обнаженной в метро: сначала на скамейке ожидания, следом на платформе, а позже в самом вагоне. Из аксессуаров у модели в руках только сумки от Valentino, которыми она на каждом кадре прикрывает наиболее интимные части тела. Ради фотосессии модель отказалась и от одежды, и от обуви.

Фаната модели переживали из-за того, что она сделала обнаженные снимки во время пандемии коронавирусной инфекции, однако она их успокоила — фото были сделаны для рекламной кампании сумки от Valentino весной прошлого года.

Поклонники удивились поступку Кэмпбелл, которая всегда очень серьезно следит за чистотой, а когда летает в самолете, тщательно протирает кресло и столик спиртовым раствором. В период пандемии коронавируса модель и вовсе путешествовала в защитном костюме.