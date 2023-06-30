Знаменитости 30 июня 2023, 03:24 Наоми Кэмпбелл родила второго ребенка в 53 года Супермодель Наоми Кэмпбелл в 53 года родила второго ребенка РИА «Новости»

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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снова стала матерью. Она родила второго ребенка в 53 года, сообщив об этом в соцсети.

«Мой дорогой малыш, знай, что тебя безмерно лелеют и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Настоящий подарок от Бога», — написала супермодель.

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Она подчеркнула, что стать матерью никогда не поздно. Подписчики поспешили поздравить Кэмпбелл. Также супермодель услышала приятные слова и пожелания от немецкой модели Клаудии Шиффер и итальянского модельера Донателлы Версаче.

Первый ребенок родился у Кэмпбелл в мае 2021 года. Имя дочери супермодель так и не раскрыла. Не появилось информации и о том, кто является отцом детей.