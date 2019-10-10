Наоми Кэмпбелл очаровала поклонников новым образом

Наоми Кэмпбелл предстала на снимке с длинными распущенными волосами и в черном длинном платье с рукавами-волнами. Вместе с 49-летней знаменитостью в кадре виднеется размытый силуэт большой черной птицы, который расположился над головой Наоми. Поклонники отметили, что этот силуэт напоминает ворона. Не исключено, что фотограф таким образом хотел показать, что Кэмпбелл также свободна, как птица. Образ модели восхитил фанатов.

«Ты прекрасна в черном. Великолепные длинные волосы!», «Просто потрясающее фото», «Это платье и все остальное божественно!», «Один из лучших кадров, что я видел!», «Богиня», «Черный ангел», «Ты все так же прекрасна!», — написали они в комментариях.

Ранее Наоми Кэмпбелл неоднократно отмечала, что больше всего на свете боится старости. Поэтому она прилагает много усилий, чтобы сохранить тело подтянутым, а кожу гладкой.