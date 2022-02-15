Наоми Кэмпбелл назвала главное достижение своей жизни
Наоми Кэмпбелл появилась на обложке Vogue вместе с девятимесячной дочерью. В интервью изданию 51-летняя супермодель назвала материнство главным достижением своей жизни, написала «Газета.ru».
Модель не стала раскрывать имени дочери, однако подтвердила, что ребенок не приемный и что она является биологической матерью девочки. По ее словам, о скором рождении ребенка знали лишь несколько человек.
«Я могу пересчитать на пальцах одной руки тех, кто знал, что она появится. Но она — самое большое благословение, которое я могла себе представить. Это лучшее, что я когда-либо делала», — рассказала модель.
Она добавила, что с удовольствием наблюдает за развитием дочки.
«Она хорошая девочка: отлично спит, практически никогда не плачет и мне говорят, что она очень внимательная для своего возраста. Она начала махать ручкой — это очень забавно. Она много смеется. Она почти разговаривает. Думаю, она начнет ходить раньше, чем ползать. И у нее уже шесть зубов», — поделилась Наоми.