Наоми Харрис объяснила, почему Том Харди должен стать новым Бондом

Актриса из части «бондианы» «Не время умирать» Наоми Харрис рассказала, почему Том Харди должен стать новым Джеймсом Бондом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Харрис уточнила, что никогда не работала с Харди, но считает его великолепным актером.

«Он делает совершенно особенные, технически трудные вещи. Том был бы великолепен, я бы выбрала его», — рассказала актриса.

Также она уточнила, что на эту роль обычно выбирают неожиданных актеров.