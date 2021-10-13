Намин рассказал о творчестве во время пандемии

Создатель и лидер группы «Цветы» Стас Намин рассказал, чем занимается в период пандемии. Об этом сообщила НСН.

Он рассказал, что коронавирус никак не сказался на его творчестве. Более того, он написал новый балет.

«Я сам лично не завишу от концертов, я не выступаю. Я понимаю, что у группы „Цветы“ стало меньше концертов, как и у всех. Я на концертах выступаю раз в два-три года и деньги не беру. Для меня эта пандемическая изоляция оказалась «болдинской осенью», потому я много чего написал, ничего меня не отвлекало. Я сидел на даче, работал, написал новый балет, в следующем году собираюсь его представить в Большой театр и в Мариинский», — пояснил Намин.