«Нам культура отмены чужда». В Cosmopolitan заявили, что для артистов с Украины никогда не было ограничений в России

Украинским артистам всегда были рады в России, другой вопрос, как к их поездкам в страну относились на родине. О работе со знаменитостями с Украины в интервью «360» рассказал PR-директор группы издания The Voice (Cosmopolitan) Никита Мартынов.

Мартынов рассказал, что все последние годы для артистов с Украины не было никаких препятствий, чтобы приезжать и работать в России. Проблемы с этим у украинцев могут быть только на Украине.

«Что касается украинских артистов, у нас в России никогда на них не было блока. Всегда все были welcome. Даже за вот эти восемь лет, начиная с 2014 года, мы всегда всех ждали, всех звали. <…> Мы готовы были с ними сотрудничать. Там (на Украине — прим. ред.) им было нельзя. Если они едут сюда и что-то делают, там их ждут какие-то рестрикции, порицание, ограничения, добавление в блоки, убирание из федеральных каналов», — сказал PR-директор The Voice.

По мнению Мартынова, россияне не разделяют принцип «отмены» артистов из соседней страны, как на Украине, из-за различий в менталитете.

«Русским эта „культура отмены“ чужда. Мы не готовы отказываться, просто потому что мы кого-то не любим. Можно ли им будет там (работать с Россией — прим. ред.), вот это вопрос. Но это вопрос общей обстановки, а не желания конкретно какой-то звезды. Если там им не оторвут за это голову, то да», — заявил Мартынов.