Знаменитости 15 сентября 2023, 04:15 «Нам будет ее не хватать». Стас Пьеха рассказал о горе в своей семье Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки РИА «Новости»

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Стас Пьеха рассказал о смерти своей бабушки по материнской линии. Личным горем певец поделился с поклонниками в социальной сети Instagram*.

«Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», — написал Пьеха.

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Сообщение певец сопроводил черно-белой фотографией из детства, на которой вместе со своей сестрой сидит рядом с бабушкой.

В июне исполнитель сообщил, что его положили в Боткинскую больницу, где «провели полный набор сердечных исследований». В подтверждение певец опубликовал в соцсетях фото из машины скорой помощи и из медицинского кабинета. Несмотря на это, PR-менеджер исполнителя отрицал факт госпитализации.

Позже Пьеха отметил, что никаких серьезных проблем со здоровьем врачи у него не нашли.

Стас Пьеха — российский певец, участник проекта «Фабрика звезд». Внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого, сын певицы и актрисы Илоны Броневицкой.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, которую в России признали экстремистской и запретили.