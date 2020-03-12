«Наложили специальную губку»: актер Алексей Самойлов обратился к врачам с ножевым ранением
«Хотите — приезжайте, сами меня увидите», — бодро ответил актер.
По словам пострадавшего, он дома. Врачи оказали всю необходимую помощь. Никаких причин для беспокойства о его здоровье нет.
«Все нормально. Ничего такого не вышло, порезался. Готовил специальное блюдо и порезался. Так и скажите: готовил себе еду и на ногу упал нож. Вызвал скорую приятель, потому что кровь хлестала. Видимо, нож попал в сосуд, и без врачей никак было не остановить кровь. Наложили такую специальную губку», — поделился подробностями актер.
Самойлов — младший из знаменитой актерской династии. Его отец блистал в таких картинах, как «Сердца четырех», «Щорс», «В шесть часов вечера после войны». Самойлов-младший сыграл в нескольких фильмах, но в итоге понял, что кино — это не для него. Так и прослужил до самой пенсии в театре: 14 лет были в «Современнике»и еще 30 — в Малом театре. Отсюда он и ушел на пенсию.