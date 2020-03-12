«Наложили специальную губку»: актер Алексей Самойлов обратился к врачам с ножевым ранением

Актер Алексей Самойлов обратился к врачам после того, как получил ножевое ранение. Врачам скорой пришлось останавливать ему кровь, которая хлестала из глубокой раны на ноге. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Актер рассказал «360» подробности происшествия и заверил, что с ним все в порядке.

«Хотите — приезжайте, сами меня увидите», — бодро ответил актер.

По словам пострадавшего, он дома. Врачи оказали всю необходимую помощь. Никаких причин для беспокойства о его здоровье нет.

«Все нормально. Ничего такого не вышло, порезался. Готовил специальное блюдо и порезался. Так и скажите: готовил себе еду и на ногу упал нож. Вызвал скорую приятель, потому что кровь хлестала. Видимо, нож попал в сосуд, и без врачей никак было не остановить кровь. Наложили такую специальную губку», — поделился подробностями актер.

Самойлов — младший из знаменитой актерской династии. Его отец блистал в таких картинах, как «Сердца четырех», «Щорс», «В шесть часов вечера после войны». Самойлов-младший сыграл в нескольких фильмах, но в итоге понял, что кино — это не для него. Так и прослужил до самой пенсии в театре: 14 лет были в «Современнике»и еще 30 — в Малом театре. Отсюда он и ушел на пенсию.