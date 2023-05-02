02 мая 2023, 14:55
Налоговая занялась счетами блогера Оксаны Самойловой
ФНС заморозила операции на счетах двух компаний блогера Оксаны Самойловой
Операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой приостановила Федеральная налоговая служба. Они занимались продажей одежды и обуви, сообщили «Известия».
Информация о заморозке по решению ФНС появилась в базе «СПАРК-Интерфакс». Принадлежащие блогеру компании «Фэмэли Фест» и «Айэмспэшел» специализировались на оптовой и розничной продаже одежды и обуви.
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Проверка в отношении Оксаны Самойловой связана с задержанием блогера Елены Блиновской, сообщила РЕН ТВ. Организатора марафонов задержали на границе в Смоленской области по подозрению в неуплате налогов и отмывание полученных преступным путем денег. Источник телеканала сообщил, что правоохранители заблокировали счета еще четырех блогеров. Факт заморозки подтвердила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
Оксана Самойлова стала известной благодаря браку с рэпером Джиганом и после их громкого несостоявшегося развода в 2020 году.
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