Знаменитости 02 мая 2023, 14:55 Налоговая занялась счетами блогера Оксаны Самойловой ФНС заморозила операции на счетах двух компаний блогера Оксаны Самойловой Telegram

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Операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой приостановила Федеральная налоговая служба. Они занимались продажей одежды и обуви, сообщили «Известия».

Информация о заморозке по решению ФНС появилась в базе «СПАРК-Интерфакс». Принадлежащие блогеру компании «Фэмэли Фест» и «Айэмспэшел» специализировались на оптовой и розничной продаже одежды и обуви.

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Проверка в отношении Оксаны Самойловой связана с задержанием блогера Елены Блиновской, сообщила РЕН ТВ. Организатора марафонов задержали на границе в Смоленской области по подозрению в неуплате налогов и отмывание полученных преступным путем денег. Источник телеканала сообщил, что правоохранители заблокировали счета еще четырех блогеров. Факт заморозки подтвердила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Оксана Самойлова стала известной благодаря браку с рэпером Джиганом и после их громкого несостоявшегося развода в 2020 году.